Названы самые эффективные способы бросить курить

Терапевт Кадырова призвала бросить курить с помощью никотинозамещения и психотерапии

Врач-терапевт Клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Ольга Кадырова рассказала, что существует множество способов отказаться от курения. Однако наиболее действенными из них являются только три, пишет «Прайм».

Кадыров подчеркнула, что продолжительное курение влечет за собой атеросклероз, онкологию и заболевания легких. Она назвала самые эффективные способы бросить курить и отнесла к ним отказ от сигарет, никотинозамещение и психотерапию.

Самостоятельное решение отказаться от сигарет подойдет тем людям, у которых есть сила воля и нет физической зависимости от никотина. Психологическую зависимость возможно преодолеть с помощью никотинозамещающих средств — пластырей, жвачек, испарителей. Также полезными являются психотерапевтические методы, включая медикаментозные.

Терапевт опровергла миф, что резкий отказ от сигарет вредит здоровью. Она призвала обращаться за помощью к специалисту, если самостоятельно перестать курить не получится.

Ранее медицинский психолог Диана Лобанова предупредила россиян об ошибке, мешающей бросить курить. Для отказа от сигарет в первую очередь нужна сильная мотивация, подчеркнула она.