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17:25, 17 ноября 2022Забота о себе

Россиян предупредили о мешающей бросить курить ошибке

Психолог Лобанова заявила, что курение держит нервную систему в постоянном напряжении

Фото: Immo Wegmann / Unsplash

В Международный день отказа от курения, который ежегодно отмечается в третий четверг ноября, россиян предупредили об ошибке, мешающей избавиться от вредной привычки. Об этом в разговоре с «Известиями» рассказала медицинский психолог Диана Лобанова.

По ее словам, чтобы бросить курить, в первую очередь необходима сильная мотивация. В случае ее отсутствия все попытки избавиться от пагубной привычки будут бессмысленными, подчеркнула психолог.

«Но если вы поняли, что у вас достаточно много мотивации и вы приняли осознанно данное решение, то следующим шагом должны быть конкретные действия: что вы можете реально сделать для того, чтобы бросить курить», — отметила она.

Лобанова посоветовала выписать на листок список действий, которые человек готов предпринять, чтобы бросить курить, и идти к цели постепенно, шаг за шагом. При этом она отметила, что от запрещающих фраз, к примеру «Я никогда больше не буду курить», стоит отказаться. Психолог пояснила, что подобные выражения вызывают тревогу и желание «накуриться впрок». Вместо этого она рекомендовала остановиться на фразе: «Сегодня я не курю, а что будет завтра — посмотрим».

Психолог также предупредила россиян, что курение может негативно влиять на сон, сделать его порывистым и беспокойным. Кроме того, курящие люди более подвержены колебаниям настроения и раздражительности. Она объяснила, что нервная система находится в постоянном напряжении из-за курения, но под воздействием никотина она расслабляется.

Ранее врач-пульмонолог Сергей Бабак рассказал, что для того чтобы бросить курить, человеку может понадобиться помощь нескольких специалистов — например, пульмонолога и психиатра. Специалист объяснил, что помощь пульмонолога нужна для того, чтобы понять, есть ли у курящего реальная зависимость. Также он посоветовал обследовать внутренние органы, чтобы узнать, какой вред здоровью нанесла вредная привычка.

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Варвара Кошечкина
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