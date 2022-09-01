Пульмонолог назвал способ правильно бросить курить

Врач Бабак: чтобы бросить курить, нужна помощь пульмонолога и психиатра

Для того чтобы бросить курить, человеку может понадобиться помощь нескольких специалистов — например, пульмонолога и психиатра, рассказал профессор кафедры физиатрии пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова, врач-пульмонолог, доктор медицинских наук Сергей Бабак. Способ правильно бросить курить он назвал в беседе с изданием Ura.ru.

По словам врача, помощь пульмонолога нужна для того, чтобы понять, есть ли у курящего реальная зависимость. «Необходимо провести тестирование, выявить определенные уровни зависимости», — сказал Бабак. Кроме того, он посоветовал обследовать внутренние органы, чтобы узнать, какой вред здоровью нанесло курение.

«Если за последние полгода не делалась рентгенография органов грудной клетки, а лучше компьютерная томография органов грудной клетки, нужно ее выполнить. Она может показать структуру легочного аппарата и позволит понять, есть ли болезненность в этой зоне», — объяснил он.

При этом, продолжил пульмонолог, без психиатров с зависимостью от курения справиться будет сложно. Для лечения зависимостей, рассказал он, терапевты могут подключать к работе психиатров, специализирующихся на борьбе с табакокурением.

«Если же мы говорим о привычке, а не о зависимости, то это сила воли человека. Если у вас есть сила воли — вы эту привычку прекратите», — заключил он.

Ранее невролог Рустем Гайфутдинов предупредил об опасной для курящих мужчин старше 50 лет болезни. Он рассказал, что пожилые курильщики могут страдать от болей из-за атеросклероза.