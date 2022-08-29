Невролог предупредил курящих мужчин старше 50 лет об опасной болезни

Невролог Гайфутдинов: пожилые курильщики могут страдать от болей из-за атеросклероза

Пожилые курильщики могут страдать от болей из-за атеросклероза, предупредил невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ Рустем Гайфутдинов. Об опасной для курящих мужчин старше 50 лет болезни он рассказал в беседе с изданием News.ru.

По его словам, курильщики старше 50 входят в группу риска по атеросклерозу. Из-за малоподвижного образа жизни и слабого физического состояния, добавил врач, у них могут возникать резкие боли. «Мужчины со слабой физической нагрузкой вынуждены каждые 50 метров останавливаться из-за резких болей, связанных с критической ишемией мышц. У человека возникает недостаток поступления крови в сердечные мышцы и стенокардия», — объяснил Гайфутдинов.

Как рассказал невролог, атеросклероз может иметь наследственную предрасположенность, например, из-за семейной гиперхолестеринемии. На развитие заболевания, уточнил он, также могут указывать головокружение при резких движениях, потемнение и мушки в глазах, зябкость конечностей.

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