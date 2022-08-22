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Россиянам посоветовали надежный способ бросить курить

Врач Гончаров: победить страсть к курению могут помочь никотиновые пластыри и психотерапия

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Никотиновые пластыри и психотерапия могут помочь победить страсть к курению, рассказал психиатр-нарколог Олег Гончаров. Надежный способ бросить курить он посоветовал россиянам в беседе с изданием News.ru.

По словам психиатра, врачи при зависимостях сочетают два типа лечения: биологическое и психотерапевтическое. «В плане биологической терапии есть заместительная терапия, когда используются вещества, которые сами не являются никотином, но тем не менее они действуют на никотиновые рецепторы. Таким образом, когда человек пытается отвыкнуть, это ему помогает, у него нет ломок, сниженного настроения, бессонницы и раздражительности», — разъяснил Гончаров.

Врач также предупредил, что важно обратиться к психотерапевту, потому что человек вряд ли сможет самостоятельно справиться с зависимостью. «Возникает ощущение, что если я не курю две недели, то я могу своей зависимостью руководить. Хочу курю, хочу не курю, но это иллюзия, которая не работает. Поэтому к терапии обязательно добавляется психотерапия, например, мотивационное интервью, которое помогает человеку сохранять мотивацию на отказ от употребления никотина», — заключил Гончаров.

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Александра Лисица
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