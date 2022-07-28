Психологи назвали особенности поведения начинающих алкоголиков

Психолог Панова: если человек предвкушает вечер с выпивкой, он уже на пути к алкоголизму

Начало формирования алкогольной зависимости распознать непросто, но все же есть ряд признаков, которые могут быть тревожными сигналами для близких, отметила психолог, психотерапевт Александра Панова. Особенности поведения начинающих алкоголиков она и ее коллега Олег Долгицкий назвали в беседе с «Лентой.ру».

По словам Пановой, первым признаком зарождающейся пагубной привычки является то, что у человека наблюдается выраженная тяга к алкоголю. Если человек думает о том, как выпьет, планирует это и предвкушает вечер с выпивкой, он уже на пути к алкоголизму, подчеркнула психолог.

«Постепенно возрастает частота употребления спиртных напитков — это сигнализирует о начавшейся зависимости», — заявила она. — Со временем доза выпитого увеличивается, человек теряет над ней контроль».

По словам психотерапевта, алкоголик планирует выпить немного, но не может остановиться, а иногда алкоголь употребляется в одиночку по надуманным поводам.

На фоне употребления алкоголя сужается круг интересов, смещаясь в сторону выпивки. Забрасываются хобби, а другие варианты «снятия стресса» обесцениваются Александра Панова

Панова добавила, что у начинающего алкоголика возникают проблемы с выполнением домашних и служебных обязанностей, работоспособность снижается. Но, несмотря на негативные последствия, сложности в семье и на работе, человек продолжает пить.

«Явный признак уже сформировавшейся зависимости — потребность опохмелиться, а также употребление алкоголя в рискованных ситуациях, например, за рулем», — подытожила психолог.

Кто пьет, но не спивается

Медицинский психолог, судебный эксперт-психолог Олег Долгицкий отметил, что пьющих людей условно можно разделить на две группы.

Первые, по его мнению, это те, кто много пьет, но не спиваются: чаще всего это люди с высшим образованием, хорошей работой, семьей. «У них есть то, ради чего им нужно завтра быть свежими и готовыми к новым вызовам, на которые они готовы ради любви в семье, уважения на работе, самоутверждения в жизни», — уверен собеседник «Ленты.ру».

Вторая категория пьющих, согласно его теории, — это люди, не имеющие семьи, плохо образованные, инфантильные.

У этих людей, которые лишены жизненного смысла, алкоголь остается единственной радостью, влечение к которой на фоне отсутствии стремлений в жизни, может оказаться смертельно опасным Олег Долгицкий

По словам психолога, классическим симптомом раннего алкоголизма является наивная детская радость от удовольствия, которую вызывает алкоголь. «Подъем настроения от шуток про алкоголь, предвосхищение его употребления, упоительное рассуждение о том, как раньше употреблялся алкоголь, говорит о наличии сформированной бессознательной тяги к горячительным напиткам, которая уже доминирует над сознательными устремлениями», — конкретизировал специалист.

Долгицкий уверен, что начинающего алкоголика можно вернуть к нормальной жизни, работе или учебе, чтобы у него появился смысл жить без алкоголя.

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