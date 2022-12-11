Украинский танк с заваренными люками попал на видео

Украинский танк Т-72 с заваренными люками сняли на видео

Украинский танк Т-72 с заваренными люками, а также сдавшийся в плен экипаж сняли на видео. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «Zачистка».

На кадрах видно, как автор ролика подходит к боевой машине. Затем он обнаруживает, что у танка заварены люки, после чего их начинают открывать.

«Зброеные силы и иностранные наемники проявляют звериную жестокость не только по отношению к гражданскому населению, но и к собственным боевым "побратымам"», — сказано в описании к видеоролику.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью «Ленте.ру» заявил, что Москва рассчитывает, что ООН выразит недвусмысленное осуждение противоправных действий Украины по отношению к российским военнопленным.