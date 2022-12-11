В США рассказали о ходе освобождения Уилана

Спецпосланник Байдена рассказал о ходе диалога с Россией по освобождению Уилана

Вашингтон продолжает вести диалог с Москвой по освобождению Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж. Об этом заявил специальный посланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс в интервью CNN.

«На этих переговорах, которые продолжаются, мы должны держать наши карты при себе. Варианты всегда рассматриваются, мы должны приспосабливаться», — сказал спецпосланник.

По его словам, Вашингтон будет придерживаться позиции возвращения Уилана на родину. Он уточнил, что президент США и госсекретарь сосредоточены на его освобождении.

Ранее состоялся обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Перед этим оба были помилованы, подтвердила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Виктора Бута осудили в Соединенных Штатах за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу американской стороны, в апреле 2012-го он был приговорен к 25 годам лишения свободы. Вину Бут не признал