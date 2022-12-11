В Москве массово задержали рейсы из-за снегопада

В московских аэропортах на фоне снегопада задержали более 50 рейсов

В московских аэропортах происходят изменения в расписании на фоне обильного снегопада. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Так, в трех аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — задержали 51 рейс. Кроме того, шесть рейсов отменили.

Больше всего задержанных рейсов оказалось в аэропорту Домодедово — нового расписания ждут пассажиры 35 лайнеров. При это в Домодедово не отменили ни один рейс. Во Внуково отменили четыре полета, в Шереметьево — два.

6 декабря в московских аэропортах задержали и отменили почти 30 рейсов. Уточняется, что в Шереметьево задержали два рейса, вылет еще трех был отменен. Во Внуково задержали три рейса, одно отправление отменили вовсе. В Домодедово задержаны еще 11 вылетов, отменено шесть отправлений. В общей сложности изменения в расписании аэропортов Москвы коснулись 26 рейсов.