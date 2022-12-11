Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:02, 11 декабря 2022Путешествия

В Москве массово задержали рейсы из-за снегопада

В московских аэропортах на фоне снегопада задержали более 50 рейсов

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В московских аэропортах происходят изменения в расписании на фоне обильного снегопада. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Так, в трех аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — задержали 51 рейс. Кроме того, шесть рейсов отменили.

Больше всего задержанных рейсов оказалось в аэропорту Домодедово — нового расписания ждут пассажиры 35 лайнеров. При это в Домодедово не отменили ни один рейс. Во Внуково отменили четыре полета, в Шереметьево — два.

6 декабря в московских аэропортах задержали и отменили почти 30 рейсов. Уточняется, что в Шереметьево задержали два рейса, вылет еще трех был отменен. Во Внуково задержали три рейса, одно отправление отменили вовсе. В Домодедово задержаны еще 11 вылетов, отменено шесть отправлений. В общей сложности изменения в расписании аэропортов Москвы коснулись 26 рейсов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Австрии рассказали об ущербе от антироссийских санкций для Европы
Поединок Анкалаева и Блаховича за пояс UFC закончился вничью
Российским дипломатам не разрешили возложить цветы к могилам летчиков на Аляске
Мобилизованный стрелок показал учения в зоне спецоперации
Россияне вспомнили первые универсамы «сам-бери» в Москве
Тренер сборной Англии прокомментировал вылет команды с чемпионата мира
В Москве массово задержали рейсы из-за снегопада
Американцы возмутились продажей картины сына Байдена за 225 тысяч долларов
В ДНР назвали число погибших и пострадавших от обстрелов ВСУ за сутки
Стало известно о встрече известного комментатора и сподвижника Сталина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.