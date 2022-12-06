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09:23, 6 декабря 2022Путешествия

Почти 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

«Яндекс.Расписание»: в московских аэропортах 6 декабря отменили или задержали 26 рейсов

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

В московских аэропортах во вторник, 6 декабря, задержали и отменили почти 30 рейсов. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Уточняется, что в Шереметьево задержали два рейса, вылет еще трех был отменен. Во Внуково задержали три рейса, одно отправление отменили вовсе. В Домодедово задержаны еще 11 вылетов, отменено шесть отправлений. В общей сложности изменения в расписании аэропортов Москвы коснулись 26 рейсов.

Ранее стало известно, что в 2023 году российские авиакомпании в качестве субсидий на выполнение рейсов по стране получат еще как минимум 25 миллиардов рублей. Кроме того, планируется выделять средства на поддержку 11 аэропортов юга и центральной части России «в случае продолжения их закрытия».

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Валентина Процкова
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