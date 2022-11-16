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10:17, 16 ноября 2022Путешествия

Российским авиакомпаниям выделят еще 25 миллиардов рублей на рейсы по стране

Российские авиакомпании получат от Минтранса 25 миллиардов рублей субсидий в 2023 году

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

В 2023 году российские авиакомпании в качестве субсидий на выполнение рейсов по стране получат еще как минимум 25 миллиардов рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник, близкий к Минтрансу России.

Программа частичного возмещения расходов на внутрироссийских рейсах может быть продолжена в 2023 году. Кроме того, планируется также выделять средства на поддержку 11 аэропортов юга и центральной части России «в случае продолжения их закрытия».

«Пока в бюджете 2023 года заложено 25,3 миллиарда рублей, ровно половина. Нам хватит на ноябрь, декабрь и примерно середину января. Потом будем смотреть, как будут развиваться события и перевозки. И, очевидно, будем запрашивать дополнительные средства», — уточнил источник агентства.

Ранее в ноябре Росавиация пообещала выделить 19 российским авиакомпаниям субсидии на выполнение рейсов по стране. Господдержку в размере девяти миллиардов рублей направят на погашение расходов перевозчиков, совершающих коммерческие полеты в период с апреля по октябрь.

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Дарья Рыбак
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