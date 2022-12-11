Старовойт заявил, что с 12 декабря в Курской области запретят продажу и запуск фейерверков

Власти граничащей с Украиной Курской области области приняли решение запретить продажу и запуск фейерверков. Об этом заявил в воскресенье, 11 декабря, губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Приняли решение запретить в Курской области продажу и запуск фейерверков с 12 декабря и до конца января. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян», — написал Старовойт.

Он напомнил, что в Курской области сохраняется «желтый уровень» террористической опасности. По словам губернатора, все силы сейчас направлены на то, чтобы не допустить совершения терактов в регионе.

Старовойт добавил, что рассчитывает на понимание и ответственное отношение жителей области к общей безопасности, и пообещал предпринять все необходимые меры для реализации запрета.

Ранее сообщалось о том, что губернатор Курской области показал в своем Telegram-канале укрепление рубежей региона. Он опубликовал несколько фотографий, на которых видны бетонные пирамиды, и уточнил, что возведение фортификаций продолжается.