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11:54, 7 декабря 2022Россия

Глава граничащего с Украиной российского региона рассказал об укреплении рубежей

Глава граничащей с Украиной Курской области Старовойт показал укрепление рубежей

Фото: Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта

Губернатор граничащей с Украиной Курской области Роман Старовойт показал укрепление рубежей региона. Фотографии с места возведения фортификаций Старовойт опубликовал в своем Telegram-канале.

На выложенных главой Курской области кадрах видны бетонные пирамиды, которые являются упрощенной вариацией вида укреплений, известного под названием «зубы дракона».

Фото: Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта

Судя по опубликованным фотографиям, в отличие от оригинальных «зубов дракона», используемые в Курской области пирамиды не соединены между собой под землей подложкой из бетона, что помешало бы их преодолению. В Курской области пирамиды разложены на земле и не закреплены, за ними вырыта траншея.

На одном из снимков губернатор запечатлен с планом укреплений, в подписи к посту он уточнил, что возведение фортификаций продолжается.

Ранее владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что на границах Луганской и частично Донецкой народных республик, а также внутри них активно возводятся фортификационные сооружения, так называемые «Линии Вагнера».

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Марк Леонов
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