Пригожин заявил о создании «Линий Вагнера» и народного ополчения

Пригожин заявил о создании «Линии Вагнера» и народного ополчения в Белгородской области

Предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал об основной зоне ответственности организации в настоящее время. Соответствующее заявление было размещено в его Telegram-канале в среду, 19 октября.

Так, по словам бизнесмена, на границах Луганской и частично Донецкой народных республик, а также внутри них активно возводятся фортификационные сооружения, так называемые «Линии Вагнера».

Кроме того, на территории Белгородской области создается народное ополчение — его формированием, а также возведением оборонительных сооружений занимается Герой России Андрей Богатов. Несколько предприятий производит на территории региона необходимые элементы для «Линий Вагнера», а инструкторы ЧВК проводят обучение граждан.

«Безусловно, мы готовы оказать всевозможную поддержку и другим областям, которым необходимо позаботиться о своей обороне», — заключил автор поста, отвечая на вопрос РИА «Новый День» по поводу возведения фортификационных сооружений.

Ранее Пригожин оценил идею мобилизовать граждан, которых осудили за совершение тяжкого преступления. «Если человек совершил тяжкое преступление, сел в 25 лет, освободился в 40 лет, сейчас ему 45, а судимость снимется, когда ему будет к 50, то принимайте закон и отпускайте его на войну. Он уже отсидел свое. И, на мой взгляд, не обязан раскланиваться на каждом углу и извиняться перед каждым встречным до конца своих дней», — выразил мнение он.