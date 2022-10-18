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14:44, 18 октября 2022Россия

Пригожин оценил идею мобилизовать осужденных за тяжкие преступления

Бизнесмен Пригожин оценил идею мобилизовать осужденных за тяжкие преступления
Евгений Пригожин

Евгений Пригожин. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин оценил идею мобилизовать граждан, которых осудили за совершение тяжкого преступления. О своем отношении к соответствующему законопроекту он сообщил в своем Telegram-канале, публикуя ответ на официальный запрос издания «Ридус».

«Если человек совершил тяжкое преступление, сел в 25 лет, освободился в 40 лет, сейчас ему 45, а судимость снимется, когда ему будет к 50, то принимайте закон и отпускайте его на войну. Он уже отсидел свое. И, на мой взгляд, не обязан раскланиваться на каждом углу и извиняться перед каждым встречным до конца своих дней», — заявил Пригожин.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что на данный момент нет ни одного согласованного законопроекта, разрешающего осужденным военнослужащим участвовать в боевых действиях. Все заявления по этой теме сенатор назвал преждевременными.

Ранее сообщалось, что бывший заключенный был помилован за участие в специальной военной операции на Украине в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». По данным источника, мужчина должен был провести в заключении 23 года, десять из которых уже прошли.

13 октября член Совета Федерации Ольга Ковитиди раскрыла детали законопроекта, которые предполагает помилование осужденных за участие в боевых действиях. Согласно ему, решение о помиловании будет приниматься судом с учетом ходатайства представителей Минобороны и заключения прокурора. При этом действие законопроекта не будет распространяться на ряд статей уголовного кодекса.

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Варвара Родикова
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