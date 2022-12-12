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09:41, 12 декабря 2022Россия

В МЧС рассказали о пожаре в подмосковном ТЦ

В МЧС сообщили о присвоении третьего ранга пожару в ТЦ «Стройпарк» в подмосковной Балашихе

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вспыхнувшему в торговом центре «Стройпарк» в подмосковной Балашихе пожару присвоен третий ранг сложности. Об этом заявили в Главном управлении МЧС по Московской области, сообщение приводит РИА Новости.

Как рассказали в МЧС, из горящего здания эвакуируют персонал, пострадавших нет.

Известно, что огонь охватил хранившиеся в одном из помещений стройматериалы. По состоянию на 9:40, площадь возгорания составляет 350 квадратных метров.

Из опубликованного на официальном сайте МЧС сообщения следует, что к ликвидации возгорания привлекаются почти 20 сотрудников пожарной службы.

Ранее очевидцы сняли на видео возгорание в Балашихе. На появившихся кадрах видно, как пламя охватило крупный участок территории ТЦ.

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Марк Леонов
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