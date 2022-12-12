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16:03, 12 декабря 2022Бывший СССР

Желавшего купить 50 автоматов белоруса приговорили к девяти годам заключения

Желавшего купить 50 автоматов белоруса приговорили к 9 годам заключения за экстремизм

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Белорус, пытавшийся купить 50 автоматов Калашникова, был приговорен к девяти годам заключения за преступления экстремистской направленности. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Белоруссии.

«Прокуратура Гродненской области поддержала в суде государственное обвинение в отношении 33-летнего местного жителя Н., которому инкриминирован ряд преступлений экстремистской направленности, а также против безопасности движения и эксплуатации транспорта, общественной безопасности. (…) По совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима», — сказано в заявлении ведомства.

Уточняется, что с ноября 2020 года по март 2022-го мужчина публиковал комментарии в Telegram-чатах, побуждающие к организации массовых беспорядков, а также призывал к насильственным действиям и вел переписку о незаконной покупке 50 автоматов Калашникова и боеприпасов к оружию. Кроме того, обвиняемый размещал оскорбительные сообщения с угрозами насилием в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее белорусский суд приговорил к одному году лишения свободы и штрафу 56-летнюю женщину, которая оскорбляла главу республики, чиновников и прокурора в Telegram. По версии обвинения, она публиковала комментарии, «содержащие унизительную» форму речи.

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Кристина Есикова
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