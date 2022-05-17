Жительница Белоруссии получила год тюрьмы за оскорбление Лукашенко и прокурора

В Белоруссии 56-летнюю женщину приговорили к году лишения свободы за оскорбление Лукашенко

Жительница белорусского города Березино получила год тюрьмы за оскорбление президента Александра Лукашенко, чиновников и прокурора. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

По версии обвинения, подсудимая в 2020-2021 годах писала в Telegram комментарии, «содержащие унизительную, ненормативную и неприличную форму речевого выражения, негативно оценивающие президента». Аналогичным образом она отзывалась о других представителях власти и прокурорском работнике из Минска.

56-летнюю женщину приговорили к одному году лишения свободы и штрафу. У нее изъяли мобильный телефон в собственность государства.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко набрал в первом туре 80 процентов голосов. По всей стране вспыхнули массовые протесты, которые продолжались несколько месяцев. Ряд оппозиционных политиков и активистов были приговорены к длительными тюремным срокам или бежали за границу. Правозащитный центр «Весна» насчитывает в Белоруссии 1192 политзаключенных.