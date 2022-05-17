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Жительница Белоруссии получила год тюрьмы за оскорбление Лукашенко и прокурора

В Белоруссии 56-летнюю женщину приговорили к году лишения свободы за оскорбление Лукашенко

Фото: Nikolai Petrov / Reuters

Жительница белорусского города Березино получила год тюрьмы за оскорбление президента Александра Лукашенко, чиновников и прокурора. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

По версии обвинения, подсудимая в 2020-2021 годах писала в Telegram комментарии, «содержащие унизительную, ненормативную и неприличную форму речевого выражения, негативно оценивающие президента». Аналогичным образом она отзывалась о других представителях власти и прокурорском работнике из Минска.

56-летнюю женщину приговорили к одному году лишения свободы и штрафу. У нее изъяли мобильный телефон в собственность государства.

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София Сарджвеладзе
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