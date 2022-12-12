Самый дорогой бомбардировщик в мире загорелся после аварийной посадки

Самый дорогой бомбардировщик в мире B-2 Spirit загорелся после аварийной посадки в Миссури

Стратегический малозаметный бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit совершил аварийную посадку на авиабазе Уайтмен в штате Миссури. Об этом сообщает The Drive.

Инцидент произошел 10 декабря во время учений. Находясь в воздухе, пилот 509-го бомбардировочного авиакрыла сообщил диспетчеру о некой неисправности и пошел на аварийную посадку. После приземления самолет загорелся. Жертв и пострадавших не было.

Всего на вооружении ВВС США стоят 20 B-2 Spirit. Этот бомбардировщик является самым дорогим самолетом в истории. Стоимость одного самолета без оборудования оценивается в миллиард долларов, при полном оснащении цена возрастает более чем в два раза.

В сентябре 2021 года B-2 Spirit, совершивший аварийную посадку в Миссури, попал на спутниковый снимок компании Planet Labs. На фотографии заметно, как самолет, накренившись на левое крыло, находится вне пределов взлетно-посадочной полосы на лужайке. Источники The Drive сообщали, что у самолета во время полета произошел отказ гидравлической системы, после чего при посадке вышло из строя левое шасси.