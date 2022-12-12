Мужчины Reddit перечислили озадачивающие их в женщинах черты

Мужчины назвали крик сквозь стены и сильную потерю волос среди удивительных женских черт

Пользователи форума Reddit назвали среди удивительных женских черт сильную потерю волос и крик сквозь стены. Эти и другие озадачивающие их в женщинах черты они перечислили в сети в ответ на соответствующий вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit.

Одним из самых популярных стал ответ, в котором мужчина удивляется тому, что его жена всегда говорит с ним с другого конца квартиры.

Может быть, это только с моей женой так, но как только я отхожу достаточно далеко, она начинает рассказывать мне важную информацию patsfan007 пользователь Reddit

Привычка женщин носить мобильный телефон в заднем кармане брюк также кажется многим мужчинам удивительной.

Как вы все умудряетесь сидеть с телефоном в заднем кармане? Linhothy пользователь Reddit

Другие мужчины никак не могут привыкнуть к объему волос, который женщины по естественным причинам теряют каждый день.

Сколько волосинок с них падает каждый день. Много SuvenPan пользователь Reddit

А кого-то приводят в недоумение вопросы, которые задают женщины.

«Любил бы ты меня, если бы я была земляным червяком?» Ну почему, почему ButCanUdoDis_no пользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit назвали лучшие телесные ощущений, не связанные с сексом. Среди них они перечислили чесание спины и избавление от насморка.