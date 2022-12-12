СКР возбудил дело по факту крупного пожара в ТЦ в Балашихе

СКР возбудил дело по факту пожара в торговом центре «Стройпарк» в подмосковной Балашихе

Следователи возбудили дело по факту крупного пожара в торговом центре «Стройпарк» в Балашихе. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

Возгорание началось утром 12 декабря — изначально огонь разгорелся возле здания ТЦ, а затем он перекинулся на складские помещения. Сейчас сотрудники экстренных служб занимаются ликвидацией пожара.

«Следователям предстоит установить причины и обстоятельства, приведшие к возгоранию», — отметила Врадий.

Когда пожар локализуют, следователи проведут осмотр места ЧП и назначат ряд экспертиз. Уточняется, что дело возбуждено по статье 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

О пожаре в Подмосковье стало известно утром в понедельник, 12 декабря. На появившихся кадрах видно, что пламя охватило крупный участок территории ТЦ, в небо поднимается густой черный дым.

Позже пожару в горящем ТЦ в Балашихе присвоили третий ранг сложности. В МЧС подчеркнули, что из горящего здания эвакуировали персонал. Огонь охватил хранившиеся в одном из помещений стройматериалы.