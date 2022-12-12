Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:34, 12 декабря 2022Мир

Страны ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России

Жозеп Боррель: страны ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Девятый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России еще не готов, лидеры стран продолжают согласовывать ряд вопросов. О том, что страны объединения не смогли согласовать новый пакет рестрикций против Москвы, сообщил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель перед заседанием Совета ЕС, передает РИА Новости.

«Это заседание Совета ЕС будет очень долгим и сложным. У нас на повестке дня санкции против России, девятый пакет, мы все еще не достигли согласия», — рассказал глава евродипломатии.

Боррель понадеялся, что государства сообщества достигнут согласия к концу дня, но отметил, что этого может не случиться, так как остаются вопросы, которые нуждаются в обсуждении. По его словам, странам сложно договориться, так как существуют разные взгляды на антироссийские ограничения.

Ранее сообщалось, что ЕС захотел расширить список санкционных товаров, запрещенных к экспорту в Россию, охватив оборудование, которое может быть использовано страной в авиации и космической отрасли. Так, в РФ могут запретить поставки авиадвигателей и их компонентов, а также ноутбуков, жестких дисков, фотоаппаратов и объективов. Планировалось, что новый пакет ограничений утвердят 12 декабря.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Страны ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России
Казахстанский министр прокомментировал вопрос газового союза с Россией
Перспективы восстановления энергосистемы Украины оценили
Эксперт по уборке оценила пользу соды для чистки ковров и унитаза
ЕС введет «очень жесткие» санкции против Ирана
Валя Карнавал сменила имидж и смутила поклонников
Россиянам подсказали способ сэкономить на отдыхе во Вьетнаме
В США рассказали о восстановлении Грайнер после заключения в России
На Украине заявили о снижении активности на фронте
В российском городе похолодало до минус 59 градусов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.