Жозеп Боррель: страны ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России

Девятый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России еще не готов, лидеры стран продолжают согласовывать ряд вопросов. О том, что страны объединения не смогли согласовать новый пакет рестрикций против Москвы, сообщил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель перед заседанием Совета ЕС, передает РИА Новости.

«Это заседание Совета ЕС будет очень долгим и сложным. У нас на повестке дня санкции против России, девятый пакет, мы все еще не достигли согласия», — рассказал глава евродипломатии.

Боррель понадеялся, что государства сообщества достигнут согласия к концу дня, но отметил, что этого может не случиться, так как остаются вопросы, которые нуждаются в обсуждении. По его словам, странам сложно договориться, так как существуют разные взгляды на антироссийские ограничения.

Ранее сообщалось, что ЕС захотел расширить список санкционных товаров, запрещенных к экспорту в Россию, охватив оборудование, которое может быть использовано страной в авиации и космической отрасли. Так, в РФ могут запретить поставки авиадвигателей и их компонентов, а также ноутбуков, жестких дисков, фотоаппаратов и объективов. Планировалось, что новый пакет ограничений утвердят 12 декабря.