Девушка хотела уменьшить подбородок и осталась с внешностью Питера Гриффина

TikTok-блогерша Мэг Уоттс осталась с отеком после уменьшения подбородка

Блогерша Мэг Уоттс хотела уменьшить подбородок и осталась с внешностью Питера Гриффина. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что сделала инъекцию специального препарата, чтобы уменьшить слой жировой ткани в соответствующей области. Однако, по ее словам, процедура прошла не совсем удачно. Так, в результате у юзерши появился отек, создавший иллюзию двойного подбородка. По этой причине она сравнила себя с персонажем мультсериала «Гриффины» Питером Гриффином, обладавшим характерной внешностью.

Зрители в комментариях также поделились подобным опытом. «Я тоже выглядела как Питер Гриффин в течение двух месяцев!», «У меня две недели сохранялся отек, а потом подбородок стал таким же, как и до процедуры. Только потратила деньги», «Я так ходила четыре месяца, а потом наконец начал проявляться результат», — отметили они.

Ранее в декабре американка Дреа Рэндольф хотела исправить внешность с помощью ботокса и осталась с внешностью Гринча.