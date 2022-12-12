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09:44, 12 декабря 2022Ценности

Девушка хотела уменьшить подбородок и осталась с внешностью Питера Гриффина

TikTok-блогерша Мэг Уоттс осталась с отеком после уменьшения подбородка

Кадр: @megwatts0 / TikTok

Блогерша Мэг Уоттс хотела уменьшить подбородок и осталась с внешностью Питера Гриффина. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что сделала инъекцию специального препарата, чтобы уменьшить слой жировой ткани в соответствующей области. Однако, по ее словам, процедура прошла не совсем удачно. Так, в результате у юзерши появился отек, создавший иллюзию двойного подбородка. По этой причине она сравнила себя с персонажем мультсериала «Гриффины» Питером Гриффином, обладавшим характерной внешностью.

Зрители в комментариях также поделились подобным опытом. «Я тоже выглядела как Питер Гриффин в течение двух месяцев!», «У меня две недели сохранялся отек, а потом подбородок стал таким же, как и до процедуры. Только потратила деньги», «Я так ходила четыре месяца, а потом наконец начал проявляться результат», — отметили они.

Ранее в декабре американка Дреа Рэндольф хотела исправить внешность с помощью ботокса и осталась с внешностью Гринча.

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Алина Гостева
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