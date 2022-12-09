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17:53, 9 декабря 2022Ценности

Девушка хотела исправить улыбку с помощью ботокса и осталась с внешностью Гринча

Американка Дреа Рэндольф осталась с внешностью Гринча после инъекции ботокса

Фото: @drearandolph

Американка Дреа Рэндольф хотела исправить внешность с помощью ботокса и осталась с внешностью Гринча. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что собиралась скорректировать десневую улыбку, сделав инъекцию указанного препарата. При этом в начале видео она показала, как выглядела до процедуры. Видно, что ее верхняя губа обнажала небольшую часть десны. Затем тиктокерша продемонстрировала результат преображения. Ее верхняя губа стала казаться тоньше и опустилась ниже, прикрыв необходимый участок мышечной ткани.

В свою очередь, зрители сравнили жительницу США после трансформации с персонажем книг и фильмов Гринчем — покрытым зеленой шерстью антропоморфным существом. «Ты похожа на Гринча, только милого. Мне кажется, ранее у тебя не было десневой улыбки. Вероятно, поэтому ботокс не помог», «Гринч», «Из-за ботокса улыбка выглядит мультяшной», — прокомментировали они.

В ноябре сообщалось, что блогерша Ники Андреа сделала ботокс и лишилась возможности выражать эмоции лицом.

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Алина Гостева
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