Экологичность российских городов оценили

Эколог Леванова предложила новый способ оценивать экологичность городов

Различные рейтинговые агентства регулярно составляют списки самых экологичных городов, но результаты подобной работы не всегда оказываются корректными. Так, в определенном смысле одним из самых экологичных российских городов можно назвать Москву, поскольку здесь есть необходимая для соответствующего образа жизни инфраструктура. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила Аида Леванова, эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР».

«Как правило самым экологичным городом считается Йошкар-Ола. Однако там есть довольно серьезная промышленность, в частности химико-фармацевтическая. Помимо этого, в реку, которая протекает через самый центр, сливают коммунальные и промышленные стоки. И в целом такие оговорки будут в любом другом городе, который будет называться экологичным», — объяснила Леванова.

Она предложила смотреть на то, насколько город позволяет вам самим быть экологичным. Лидерами такого списка, по ее словам, будут крупнейшие города, которые в классическом смысле не могли бы попасть в него — например, Москва.

«Здесь хорошие и современные водоочистные сооружения, две из которых производят и работают на биогазе. Здесь полно велодорожек и парков, а еще ведется хоть какая-то работа по экологизации транспорта. В Москве априори нет проблем с тем, чтобы сдать что-то на переработку, было бы желание. И в целом такие радости жизни доступны чаще всего большим городам», — заключила эколог.

Ранее стало известно, что Татарстан назвали самым экологически чистым регионом России. Об этом говорится в исследовании НРА и МГУ.