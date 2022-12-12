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01:09, 12 декабря 2022Бывший СССР

Зеленский заявил о сложной ситуации в ряде регионов Украины

Зеленский: ситуация с электроснабжением в Киевской и Одесской областях остается сложной
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Ситуация с электроснабжением остается сложной в ряде регионов Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет ТАСС.

В частности, украинский лидер указал на проблемы в Киеве и Киевской области. Ситуация также остается сложной в Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Черновицкой областях, добавил он.

Кроме того, в список областей, в которых больше всего отключений, входит Одесский регион. При этом Зеленский отметил, что «на данный момент в Одессе и других городах и районах области удалось частично возобновить поставки».

Ранее сообщалось, что более 1,5 миллиона жителей Одесской области остались без света, к электроснабжению подключена лишь критическая инфраструктура региона. По словам Владимира Зеленского, в регионе наблюдается очень тяжелая ситуация, после ночного удара Одесса и другие города и села региона в темноте.

Президент Украины отметил, что попадания были критическими. Он уточнил, что нужно несколько дней для восстановления электроснабжения.

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Марина Совина
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