В Армении назвали «этнической чисткой» перекрытие коридора в Карабах

В МИД Армении назвали «политикой этнической чистки» перекрытие коридора в Нагорный Карабах

Попытки Баку перекрыть Лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорный Карабах, являются проявлением «политики этнической чистки». Об этом заявил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян, передает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

«Касаясь попыток Азербайджана закрыть Лачинский коридор, министр Мирзоян подчеркнул, что это является одним из явных проявлений политики этнической чистки, проводимой Азербайджаном», — сказано в сообщении.

Мирзоян принял специального советника генерального секретаря ООН по предотвращению геноцида Алису Вайриму Ндериту, во время встречи собеседники выразили удовлетворение продолжающимся сотрудничеством. Кроме того, министр отметил, что народ Армении по-прежнему сталкивается с «экзистенциальными угрозами» в регионе. Он рассказал о недопустимости разжигания межнациональной розни со стороны Азербайджана.

Ранее протестующие азербайджанские экоактивисты перекрыли Лачинский коридор. Они пришли с требованием прекратить эксплуатацию природных ресурсов Карабаха. Уточнялось, что активисты пытаются установить палатки, а также игнорируют просьбы миротворцев.