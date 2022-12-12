Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:01, 12 декабря 2022Мир

Американский разведывательный БПЛА заметили у берегов Крыма

Flightradar зафиксировал RQ-4B Global Hawk над Черным морем в 100 км от берегов Крыма
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: United States Air Force / Wikimedia

Американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был замечен в акватории Черного моря. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно его информации, RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10 в понедельник, 12 декабря, вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия и около 11:00 по московскому времени начал кружить вблизи берегов Крыма. Известно, что аппарат фиксировался примерно в 100 километрах по прямой от полуострова.

Кроме того, над территорией Румынии недалеко от Одесской области находилось воздушное судно радиотехнической разведки США Lockheed EP-3E Aries II с позывным TD45 — самолет прибыл с авиабазы Суда на греческом острове Крит, являющейся одним из опорных пунктов Военно-морских сил НАТО в Восточном Средиземноморье.

Материалы по теме:
Белый лебедь. 35 лет назад в СССР создали один из лучших бомбардировщиков. Почему Ту-160 до сих пор актуален?
Белый лебедь.35 лет назад в СССР создали один из лучших бомбардировщиков. Почему Ту-160 до сих пор актуален?
4 августа 2022
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022

Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий и ранее.

Подобные вылеты неоднократно фиксировались накануне атак Крыма со стороны Вооруженных сил Украины. Так, в ноябре RQ-4 Global Hawk был зафиксирован над Черным морем за несколько часов до крупной атаки украинских дронов — тогда российским средствам противовоздушной обороны удалось сбить пять беспилотных летательных противника в районе газоконденсатных месторождений в Черном море, а также близ Севастополя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Американский разведывательный БПЛА заметили у берегов Крыма
Трое россиян предстанут перед судом за избиение подростка
В Сербии описали ситуацию в стране на фоне обострения в Косове
Для одной категории россиян предложили ввести льготную ипотеку
15-летнего подростка заподозрили в изнасиловании российской школьницы
Россиянам раскрыли стоимость отдыха в самом дорогом городе мира
Роскомнадзор прокомментировал сообщения о сбое у популярного VPN-сервиса
Украинские военные выступили против гонений на УПЦ
Россиянка предстала перед судом за кражу 561 миллиона рублей из банка
Врач дал 63-летнему рок-музыканту неожиданный совет о сексе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.