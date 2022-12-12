Зеленский попросил у лидеров стран G7 увеличить поставки газа на Украину

Владимир Зеленский попросил у лидеров стран G7 увеличить поставки газа на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у лидеров стран G7 увеличить поставки газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Проблемы с электростанциями стали причиной того, что мы вынуждены использовать больше газа, чем планировали. Поэтому мы нуждаемся в дополнительной поддержке именно этой зимой», — отметил он.

Политик подчеркнул, что речь идет «об объеме около двух миллиардов кубометров газа». «Это то, что надо закупить дополнительно», — добавил он.

Зеленский добавил, что Киев должен сохранить в 2023 году финансовую, энергетическую и социальную стабильность.

В ноябре председатель правления энергетической компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов сообщил, что обсудил поставку дополнительного газа на Украину в ходе встречи с главой европейского и евразийского бюро Агентства по международному развитию США (USAID) Эрин Макки.