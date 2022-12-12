В Псковской области разработают новый туристический маршрут

В Гдове Псковской области появится новый туристический маршрут «Гдовская Ассоль»

Новый туристический маршрут «Гдовская Ассоль» будет разработан к празднованию 700-летия города Гдова. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в своем Telegram-канале.

Так, к празднованию 700-летия города будут созданы три мурала, эскизы которых вдохновлены повестью Александра Грина «Алые паруса». При этом прототипом главной героини была жена писателя, уроженка Гдова Нина Грин. Именно ее образ был воплощен и в эскизах к муралам Петербургского художника Сергея Руднева, который сейчас живет в Пскове.

Наносить муралы на стены зданий будут 12 декабря. К концу года жители уже смогут полюбоваться красочными картинами.

Муралы появятся на трансформаторной будке на улице Карла Маркса, 2, а также на домах, расположенных по адресам Карла Маркса, 6а и Карла Маркса, 32.

Ранее стало известно, что Русское географическое общество аккредитует новый туристический маршрут по популярным местам Приморья. Желающие опробовать новый маршрут смогут посетить такие известные места, как Владивостокская крепость, Миллионка, морская ферма, древнее городище, Кравцовские водопады и другие достопримечательности.