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19:04, 12 декабря 2022Среда обитания

Для одной категории россиян предложили ввести льготную ипотеку

Льготную ипотеку предложили ввести для высококлассных педагогов колледжей
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Для высококлассных специалистов и педагогов колледжей и техникумов предложили ввести льготную ипотеку. С идеей расширения программы для одной категории граждан выступил председатель комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Андрей Комаров, сообщает ТАСС.

По его словам, ипотека может стимулировать переход специалистов на работу в систему среднего профессионального образования. Комаров отметил, что таким способом необходимо думать о положении кадров, которые готовят молодых специалистов.

«Мне представляется целесообразным ввести институт, аналогичный IT-ипотеке, с максимально льготным процентом — 2-5 процента — для заемщиков с соответствующим возмещением кредитным организациям недополученных доходов за счет средств федерального бюджета», — уточнил Комаров.

В июле стало известно, что одной категории граждан России стало проще рефинансировать жилищные кредиты. Правительство упростило процедуру для семей, получивших материнский капитал. Был изменен список документов, которые заемщику необходимо предоставить в Пенсионный фонд.

Нина Ташевская
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