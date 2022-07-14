В России упростили рефинансирование ипотеки для одной категории граждан

В России упростили рефинансирование ипотеки за счет маткапитала

Одной категории граждан России станет проще рефинансировать жилищные кредиты. Правительство упростило процедуру для семей, получивших материнский капитал, сообщается на сайте кабмина.

Был изменен список документов, которые заемщику необходимо предоставить в Пенсионный фонд для рефинансирования ипотеки за счет маткапитала. Из перечня исключили справку от банка для подтверждения того, что средства ушли на погашение первоначального кредита. Теперь для совершения процедуры требуется только документ о получении займа от изначально выдавшего кредит на жилье банка.

Ранее в июле исследование показало, что материнский капитал является одним из самых популярных источников средств для первоначального взноса по ипотеке. Данный способ оказался на втором месте списка, уступив накоплениям.

В июне в России предложили расширить действие маткапитала, чтобы позволить гражданам приобретать с его помощью земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Соответствующий законопроект разработан и будет внесен в Госдуму. Отмечается, что в маткапитал часто используют для покупки жилья, однако при этом не владеющие собственной землей семьи оказываются в трудном положении.