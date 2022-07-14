Названы главные источники первого взноса по ипотеке

Россияне чаще всего используют для первого взноса по ипотеке накопленные деньги

Россияне назвали главные источники первоначального взноса по ипотеке. Соответствующий опрос провели «Дом.РФ» и ВЦИОМ среди четырех тысяч заемщиков, результаты исследования передает РБК.

Чаще всего граждане используют самостоятельно накопленные средства — так ответили 63 процента респондентов. Еще 22 процента потратили на первый взнос полученное с продажи старого жилья, 12 процентов — материнский капитал или деньги, взятые в долг у друзей. Наименее популярными способами достать необходимые средства оказались продажа имущества (6 процентов) и потребительский кредит (3 процента).

В среднем первоначальный взнос составляет 35-40 процентов от стоимости жилья. Половина оформивших ипотеку с 2017-го по 2021 год купили недвижимость с первым взносом выше 30 процентов, и только 14 процентов ипотечников заплатили менее 15 процентов. Отмечается, что россияне стали подходить к вопросу жилищных кредитов более взвешенно. В стране сохраняется высокое качество ипотечного портфеля — уровень просрочки по таким займам находится в пределах одного процента.

Ранее в июле россиянам назвали неочевидный способ снизить стоимость ипотеки. В Минфине отметили, что отказ от бумажного документооборота при оформлении кредитов снизит ставку по жилищным займам на один процентный пункт.