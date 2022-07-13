Найден неочевидный способ снизить стоимость ипотеки

Минфин: отказ от бумаги при оформлении ипотеки поможет снизить стоимость кредитов

Отказ от бумажного документооборота при оформлении ипотеки поможет снизить ставку по жилищным займам в России примерно на один процентный пункт. Такой неочевидный способ снизить стоимость кредитов нашли в Минфине, пишет РИА Новости.

«Отсутствие бумажного документооборота в ипотеке снижает ее конечную стоимость... То есть если мы полностью уберем бумагу, то мы где-то сможем конечную ставку для населения снизить примерно на один процентный пункт», — заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

Замглавы Минфина пояснил, что речь идет о рыночной ипотеке, а не о льготных программах. Появление электронных закладных по жилищным кредитам Моисеев назвал большой победой. «То, что сейчас уже многие банки перешли полностью на выдачи ипотеки через электронную закладную, — это, конечно, очень большое достижение», — добавил чиновник.

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