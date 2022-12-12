В Иране заявили о мирном характере сотрудничества с Россией

Tasnim: представитель МИД Ирана Канани заявил о мирном характере сотрудничества с Россией

Сотрудничество Москвы и Тегерана основано на общих интересах и носит мирный характер, заявил официальный представитель МИД Иранской республики Иран Насер Канани Чафи. Его цитирует иранское агентство Tasnim.

«Сотрудничество Ирана с Россией основано на общих интересах двух стран и не направлено против какой-либо третьей страны», — сказал он в понедельник 12 декабря на пресс-конференции.

Канани также прокомментировал слухи о поставках боевых беспилотников (БПЛА) в Россию. Дипломат подчеркнул, что подобные заявления политически мотивированы и принадлежат сторонам, которые заинтересованы в затягивании конфликта на Украине. «Мы не являемся стороной конфликта на Украине и считаем, что дипломатическое решение — это путь к его прекращению, и мы неоднократно подчеркивали, что не отправляли оружие ни одной из сторон», — заключил он.

14 ноября Евросоюз ввел санкции против двух граждан и двух организаций из Ирана, подозреваемых в поставках БПЛА в Россию. Под ограничения попали подведомственные Корпусу стражей исламской революции компания Qods Aviation Industries и Аэрокосмические силы Ирана.

Ряд западных СМИ утверждают, что сейчас Иран поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва это отрицает. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан говорил, что поставки были, но за несколько месяцев до начала спецоперации на Украине.

