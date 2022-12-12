Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:24, 12 декабря 2022Мир

В Иране заявили о мирном характере сотрудничества с Россией

Tasnim: представитель МИД Ирана Канани заявил о мирном характере сотрудничества с Россией
СюжетСанкции против России:

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Сотрудничество Москвы и Тегерана основано на общих интересах и носит мирный характер, заявил официальный представитель МИД Иранской республики Иран Насер Канани Чафи. Его цитирует иранское агентство Tasnim.

«Сотрудничество Ирана с Россией основано на общих интересах двух стран и не направлено против какой-либо третьей страны», — сказал он в понедельник 12 декабря на пресс-конференции.

Материалы по теме:
Обогащенный Иран Чем для США обернется война с Ираном
Обогащенный ИранЧем для США обернется война с Ираном
9 января 2020
Лучше сделки хуже нет Возможна ли перезагрузка в отношениях Ирана и Соединенных Штатов
Лучше сделки хуже нетВозможна ли перезагрузка в отношениях Ирана и Соединенных Штатов
8 июня 2017

Канани также прокомментировал слухи о поставках боевых беспилотников (БПЛА) в Россию. Дипломат подчеркнул, что подобные заявления политически мотивированы и принадлежат сторонам, которые заинтересованы в затягивании конфликта на Украине. «Мы не являемся стороной конфликта на Украине и считаем, что дипломатическое решение — это путь к его прекращению, и мы неоднократно подчеркивали, что не отправляли оружие ни одной из сторон», — заключил он.

14 ноября Евросоюз ввел санкции против двух граждан и двух организаций из Ирана, подозреваемых в поставках БПЛА в Россию. Под ограничения попали подведомственные Корпусу стражей исламской революции компания Qods Aviation Industries и Аэрокосмические силы Ирана.

Ряд западных СМИ утверждают, что сейчас Иран поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва это отрицает. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан говорил, что поставки были, но за несколько месяцев до начала спецоперации на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Московский школьник получил пулевое ранение в Кузьминском лесопарке
Захарова ответила на предложение Ватикана организовать переговоры по Украине
В Госдуме рассказали о подпадающих под наказание за диверсии лицах
Кремль прокомментировал вступление Бута в ЛДПР
Останки двух тысяч мирных жителей нашли вблизи Северодонецка
Бывший депутат раскритиковал Урганта за шутки об отце
Названа заработавшая больше всех после отстранения россиянок фигуристка
Звезда «Дальнобойщиков» отказался от сестры и дочери из-за ситуации на Украине
Жительница Подмосковья убила своего сына ножом
В Грузии выступили за возобновление прямого авиасообщения с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.