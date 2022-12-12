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12:26, 12 декабря 2022Ценности

Раскрыты роскошные требования Валерия Леонтьева в райдере

Mash: в райдере Леонтьева указаны трансфер на автомобиле Mercedes-Benz и носильщики багажа

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Журналисты Mash раскрыли подробности райдера российского певца Валерия Леонтьева. Материал на эту тему опубликован в Telegram-канале издания.

Выяснилось, что стоимость выступления исполнителя в России составляет 150 тысяч долларов (9,3 миллиона рублей), а концерты в любой другой стране обойдутся организатору в 100 тысяч долларов (6,2 миллиона рублей). Помимо этого, заказчик обязан оплатить музыканту авиаперелет, а также заклеить окна в номере класса «люкс» черными пакетами.

Ко всему прочему в требования артиста входит трансфер на автомобиле марки Mercedes-Benz, а также наличие мясной нарезки, виски бренда Macallan и суточные в размере 300 долларов (18,7 тысячи рублей). Вдобавок в распоряжении артиста должны быть носильщики багажа.

В декабре 2021 года Валерий Леонтьев удивил поклонников своей внешностью на новых фото. Папарацци запечатлели знаменитость в атласных классических брюках и пиджаке синего цвета на голое тело. «Лучший и неповторимый наш», «Супер», «Прекрасный и вечно молодой», — высказывались фанаты.

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Карина Черных
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