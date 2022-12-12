Останки двух тысяч мирных жителей нашли вблизи Северодонецка
В ЛНР сообщили о найденных останках двух тысяч человек в Северодонецкой агломерации
Останки двух тысяч мирных жителей за несколько месяцев нашли силовики и эксперты вблизи Северодонецка. Об этом сообщила советник главы Луганской народной республики (ЛНР) Анна Сорока, передает РИА Новости.
«Агломерация города Северодонецк, город Рубежное, город Лисичанск, город Кременная — по нашим данным, погибло около 2000 гражданского населения», — заявила Сорока.