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14:30, 12 декабря 2022Россия

Останки двух тысяч мирных жителей нашли вблизи Северодонецка

В ЛНР сообщили о найденных останках двух тысяч человек в Северодонецкой агломерации
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Останки двух тысяч мирных жителей за несколько месяцев нашли силовики и эксперты вблизи Северодонецка. Об этом сообщила советник главы Луганской народной республики (ЛНР) Анна Сорока, передает РИА Новости.

«Агломерация города Северодонецк, город Рубежное, город Лисичанск, город Кременная — по нашим данным, погибло около 2000 гражданского населения», — заявила Сорока.

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Алевтина Запольская
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