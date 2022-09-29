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В ЛНР из стихийных захоронений извлекли останки сотен людей

Из стихийных захоронений в Рубежном в ЛНР извлекли останки 283 мирных жителей

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ

В освобожденном от украинских военных городе Рубежном в Луганской народной республике (ЛНР) обнаружили стихийные захоронения сотен людей. Об этом сообщила замкомандира полевой команды межведомственной рабочей группы Юлия Кожевникова, передает РИА Новости.

По ее словам, в рамках деятельности полевой команды удалось извлечь останки 283 мирных жителей, погибших в результате боевых действий. Кожевникова также отметила, что группа начинает свою работу в Северодонецке.

«Будем отрабатывать территории детских садов, школ, как нам задача была поставлена главой ЛНР, а потом будем перемещаться по городу», — уточнила она.

В начале сентября сообщалось, что представители ЛНР извлекли останки более двухсот человек из стихийных захоронений в Рубежном. До этого в августе Следственный комитет России заявлял об обнаружении свыше 500 захоронений во дворах города.

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Алевтина Запольская
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