СК заявил об обнаружении более 500 захоронений во дворах Рубежного

Сотрудники СК заявили об обнаружении более 500 захоронений во дворах Рубежного

Сотрудники Следственного комитета (СК) России заявили об обнаружении более 500 захоронений во дворах города Рубежное в Луганской народной республике (ЛНР). Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным следователей, в могилах находятся останки людей, погибших из-за хаотичных обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из населенного пункта. Уточняется, что за 10 дней из мест захоронений были извлечены останки более 100 человек.

«По данным Министерства обороны РФ, на территории ряда жилых домов, в церкви и на территории детского сада в Николаеве, Харькове, Павлограде и в Константиновке ВСУ оборудовали опорные пункты, позиции артиллерии и склады боеприпасов», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве рассказали, что украинские военнослужащие заминировали автомобильные мосты через реку Средняя Терса возле населенных пунктов Зеленый Гай и Миролюбовка Днепропетровской области. Сооружения планируют взорвать, чтобы обвинить российских военных в «неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры».

Все доказательства получат правовую оценку в рамках уголовных дел.

Ранее руководитель межведомственной рабочей группы по поиску жертв украинской агрессии Анна Сорока рассказала, что в ЛНР извлекли останки более 100 человек из стихийных захоронений, образовавшихся в период активных боев в этом районе.

«В Рубежном мы работаем всего десять дней, подняты 109 останков», — сказала она, добавив, что, по предварительным данным, в стихийных захоронениях в Рубежном погребены около 500 человек.

