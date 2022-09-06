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В ЛНР извлекли останки более двух сотен человек из стихийных захоронений

Представители ЛНР извлекли останки 238 человек из стихийных захоронений в Рубежном

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Представители Луганской народной республики (ЛНР) извлекли останки более двухсот человек из стихийных захоронений в Рубежном, которые образовались во время активных боевых действий. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заместителя командира полевой команды межведомственной рабочей группы Юлию Кожевникову.

«На 6 сентября в рамках деятельности межведомственной рабочей группы полевой командой были подняты останки 238 мирных жителей города Рубежное, погибших в результате украинской агрессии», — заявила Кожевникова.

В августе Следственный комитет России сообщал об обнаружении более 500 захоронений во дворах Рубежного. По данным ведомства, в могилах находились останки людей, погибших из-за хаотичных обстрелов Вооруженных сил Украины при отступлении из города.

Как утверждает руководитель межведомственной рабочей группы по поиску жертв украинской агрессии Анна Сорока, всего в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном и Попасной, по предварительным данным, 1,5 тысячи таких стихийных захоронений.

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Алевтина Запольская
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