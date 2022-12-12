Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:45, 12 декабря 2022Бывший СССР

Лукашенко пригрозил чиновникам-бюрократам топором

Лукашенко призвал чиновников не ждать, пока президент «рубанет топором кому-то по голове»

Фото: Shutterstock

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников действовать без волокиты и пригрозил им топором. Об этом он высказался во время рассмотрения кадровых вопросов, сообщает пресс-служба главы республики.

Лукашенко попросил чиновников «не забывать уроки прошлых лет» и исключить из своей работы «волокиту и бюрократизм». «Чтобы не было так… Пока не рубанет президент топором кому-то по голове или голову не снесет, решения вопроса нет», — пояснил глава государства.

В качестве примера нежелательной ситуации президент привел случай с микрорайоном Сокол в Минске, где только после его личного вмешательства были решены проблемы с жильем для многодетных семей.

Ранее Лукашенко прокомментировал уход предприятий иностранных инвесторов из Белоруссии. Глава государства предложил «помахать рукой» им и «перекреститься».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Московский школьник получил пулевое ранение в Кузьминском лесопарке
Лукашенко пригрозил чиновникам-бюрократам топором
Греция заморозила активы вице-президента Европарламента
Великобритания начала готовиться к экстренному запуску угольных электростанций
Самый молодой депутат Госдумы высказался об идее голосования с 16 лет
Раскрыта стоимость содержания арестантов в московских СИЗО
Выкидыш спас жизнь смертельно больной женщины
В Белоруссии заявили о попытке польских силовиков вытеснить беженцев на границе
Цены на нефть вернулись к значениям прошлого года
Джеймс Ганн опроверг слухи о ненависти к Генри Кавиллу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.