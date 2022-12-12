«Русская весна»: ВС России ликвидировали на Украине наемницу из США Ребекку Мациоровски

В ходе боев в рамках проведения специальной военной операции на Украине военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России ликвидировали наемницу из Соединенных Штатов Ребекку Мациоровски. Об этом сообщает издание «Русская весна» в своем Telegram-канале.

Как отмечает издание, американская наемница родилась в Ноксвилле, столице штата Теннесси, 26 января 1994 года. По данным источника, Мациоровски отправилась на Украину летом 2022 года для участия в военных действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

«Подробности ее ликвидации пока неизвестны. Информация проверена и подтверждена американскими источниками», — говорится в сообщении «Русской весны».

Ранее стало известно, что российские войска поразили пункт дислокации подразделения иностранных наемников в Харьковской области.