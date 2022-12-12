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22:14, 12 декабря 2022Россия

Россиянка упала под прибывающий поезд в метро и выжила

МВД: пассажирка упала под прибывающий поезд на станции метро «Орехово» в Москве и выжила

Фото: РИА Новости

Пассажирка упала на пути под прибывающий поезд в Московском метрополитене и выжила. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Инцидент произошел на станции метро «Орехово» Замоскворецкой линии. «На первый путь под прибывающий поезд упала женщина. Она извлечена, живая», — сообщили в ведомстве, уточнив, что на место происшествия едут сотрудники скорой помощи.

Подробности инцидента и спасения пассажирки не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Московском метрополитене 11-летний школьник оступился на платформе и упал на рельсы. Мальчик направлялся в школу и, пока ждал поезд, засмотрелся в телефон и упал. У него диагностировали легкий ушиб ноги, госпитализация не потребовалась.

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Марина Совина
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