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11:13, 31 октября 2022Россия

В Москве мальчик упал на рельсы в метро из-за телефона

В Москве 11-летний школьник засмотрелся в мобильный телефон и упал на рельсы в метро

Фото: Eternal Triangle / Wikimedia

В Московском метрополитене 11-летний школьник оступился на платформе и упал на рельсы. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщает mk.ru.

По данным издания, инцидент произошел рано утром на станции «Митино» Арбатско-Покровской линии. Мальчик направлялся в школу и, пока ждал поезд, засмотрелся в телефон и упал.

У него диагностировали легкий ушиб ноги, госпитализация не потребовалась.

В апреле на станции «Тимирязевская» в Москве один из пассажиров упал под поезд и погиб. Похожий инцидент произошел в январе: пьяный мужчина упал на рельсы на западном участке Арбатско-Покровской линии, но выжил.

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Евгения Куликова
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