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Пассажир московского метро упал под поезд и погиб

Мужчина погиб под поездом на станции «Тимирязевская» в московском метро

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

В московском метро на станции «Тимирязевская» один из пассажиров упал под поезд. Как сообщает РИА Новости, мужчина погиб.

«На станции "Тимирязевская" Московского метро произошло падение человека под поезд, он погиб», — рассказал источник в правоохранительных органах.

По данным столичного Дептранса, движение поездов на севере «серой» ветки метро восстановлено «после инцидента с человеком на путях». В ведомстве сообщали, что движение на Серпуховско-Тимирязевской линии от станции «Владыкино» до «Савеловской» было приостановлено.

Поезда в обратном направлении двигались с увеличенным интервалом.

В январе сообщалось, что пассажир метро упал на рельсы на западном участке Арбатско-Покровской линии. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выжил.

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Варвара Кошечкина
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