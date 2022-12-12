Зеленский рассказал о желании съездить на море и выпить пива

Президент Украины Зеленский рассказал, что хотел бы съездить на море и выпить пива

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желании съездить на море и выпить пива. Об этом он заявил в интервью телеведущему Дэвиду Леттерману в спецвыпуске шоу Netflix «Мой следующий гость не нуждается в представлении», передает Telegram-канал «Политика страны».

По словам Зеленского, пока что он не думает о следующем президентском сроке и не готов говорить о желании оставаться у власти.

Глава государства добавил, что хотел бы «съездить на море и просто выпить пива».

Ранее Зеленский заявлял, что намеревается поехать в Крым после «победы Украины» и признался, что очень хочет увидеть море. Он также заявил, что поездка должна состояться летом.