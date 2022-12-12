Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:49, 12 декабря 2022Мир

Байден ответил на сообщения об отправке американских военных на Украину

Президент Байден: США не отправляют военнослужащих на Украину, лишь материальную помощь

Фото: Jim LoScalzo / CNP / Global Look Press

Президент США Джо Байден опроверг отправку американских военных на Украину на фоне сообщений об увеличении влияния Соединенных Штатов в регионе. Его слова приводит РИА Новости.

Американский лидер заверил, что Вашингтон ограничивается отправкой материальной помощи и снаряжения.

«Посылаем ли мы войска на Украину? Нет, мы отправляем снаряжение, как и прежде. На миллиарды долларов», — подчеркнул он.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на трех американских чиновников сообщил о намерении США увеличить численность своих военных на Украине для усиления контроля за поставляемым оружием. Отмечается, что в настоящее время на Украине находятся «пара десятков» американских военнослужащих, включая небольшую группу, которая следит, чтобы западные «вооружения дошли до предполагаемых получателей».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Эрдоган заявил об обнаружении в Турции крупного месторождения нефти
СК подтвердил задержание сварщика и прораба по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки»
«Русалки» спасли тонущего дайвера
Австрия оценила возможность вступления Украины в ЕС в ускоренном порядке
Сбер предложил бизнесу купить золото в цифровом формате
Путин поручил кабмину увеличить зарплаты бюджетникам
Байден ответил на сообщения об отправке американских военных на Украину
Путин встретился с главой Конституционного суда
Устроившего пожар в «Меге» строителя задержали
Раскрыты подробности о новинках в меню «Вкусно – и точка»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.