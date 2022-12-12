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21:36, 12 декабря 2022Мир

США захотели увеличить число своих военных на Украине

NBC: США увеличат число своих военных на Украине для контроля за поставляемым оружием
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Andreas Gebert / Reuters

США планируют увеличить численность своих военных на Украине для усиления контроля за поставляемым оружием. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на трех американских чиновников.

Отмечается, что в настоящее время на Украине находятся «пара десятков» американских военнослужащих, включая небольшую группу, которая следит, чтобы западные «вооружения дошли до предполагаемых получателей».

«Министр обороны [США Ллойд] Остин и другие военные руководители хотят расширить миссию контроля и обеспечить присутствие в стране специалистов, которые бы помогали Украине применять критически значимые системы вооружений, включая ПВО и средства борьбы с дронами», — сообщает телеканал.

Ранее обозреватель Джейк Дойч из США назвал препятствие, которое мешает Вашингтону наращивать поставки оружия Киеву. По его словам, Минобороны США находится под постоянным давлением со стороны Конгресса, требующего отдавать больше оружия Украине, в том числе и стратегические запасы, предназначенные на случай гипотетического прямого столкновения НАТО с Россией.

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Марина Совина
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