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19:18, 11 декабря 2022Мир

В США назвали препятствие для наращивания поставок оружия Украине

FP: уязвимость НАТО в Сувалкском коридоре мешает США наращивать поставки оружия Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Обозреватель Джейк Дойч из США назвал препятствие, которое мешает Вашингтону наращивать поставки оружия Киеву. В статье для издания Foreign Policy (FP) он уточнил, что узнал об этом препятствии от трех американских военных.

По словам Дойча, Минобороны США находится под постоянным давлением со стороны Конгресса, требующего отдавать больше оружия Украине, в том числе и стратегические запасы, предназначенные на случай гипотетического прямого столкновения НАТО с Россией.

Препятствием для увеличения поставок оружия американские военные и чиновники Минобороны называют уязвимость НАТО в Сувалкском коридоре — регионе, расположенном на границе Польши с Литвой. Они напомнили, что, согласно одному из сценариев, при вступлении НАТО в войну с Россией бои будут вестись в Сувалкском коридоре.

«Представители Министерства обороны (...) заявили, что требования к запасам, предусмотренные военными планами США, являются причиной замедления темпов американской военной помощи Украине в последние месяцы», — говорится в статье.

Сувалкский коридор — регион, который считается наиболее уязвимым участком внешней границы НАТО и позволяет России в короткие сроки наладить сухопутную связь с Калининградской областью, а также заблокировать группировку Североатлантического альянса в Прибалтике.

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Олег Давыдов
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