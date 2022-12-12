Москвичам рассказали о погоде на Новый год

Синоптик Леус: в Москве в новогоднюю ночь может быть около 10 градусов мороза

В Москве в новогоднюю ночь может быть около 10 градусов мороза, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о погоде в столице на Новый год.

«На Новый год точные прогнозы пока делать преждевременно. Хотя некоторые прогностические модели могут делать расчеты на такие длительные периоды. Но вероятность таких прогнозов невелика, и разброс их показаний на Новый год по Москве меняется от минус 35 градусов ночью до минус 5 градусов. То есть пока об этом говорить рано», — сообщил Леус.

При этом он отметил, что долгосрочные прогнозы, начиная с последних дней ноября, говорят о том, что декабрь будет холоднее нормы.

«И прогнозы, которые потом уточняют эти долгосрочные данные — недельные прогнозы, тоже говорят о том, что в центральной части европейской России последняя пятидневка декабря и первая пятидневка января ожидаются холоднее нормы. Но это опять же средний показатель, и очень может быть, что в какой-то из этих дней выскочит погода с мокрым снегом», — добавил синоптик.

Общая тенденция на то, что Новый год будет холодным. Очень приблизительно в Москве будет около 10 градусов мороза в новогоднюю ночь Михаил Леус ведущий специалист центра погоды «Фобос»

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в Москве резко похолодает в четверг, 15 декабря.

